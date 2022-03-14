Она раскаялась в том, что занималась пропагандой.

Сотрудница пропагандистского Первого канала в прямом эфире выступила против войны в Украине.

Журналистка вышла в эфир программы "Время".

В тот момент, когда ведущая читала подводку к сюжету, женщина вошла в кадр со словами "Остановите войну! Нет войне!". В руках у нее был плакат "NO WAR. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war".

Эфир сорвала Марина Овсянникова - один из редакторов Первого канала. Незадолго до этого она записала видеообращение, в котором заявила, что Россия должна немедленно остановить "братоубийственную войну".

"То, что сейчас происходит на Украине - это преступление. И Россия - страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. Этот человек - Владимир Путин", - заявила она.

Журналистка рассказала, что ее отец - украинец, а мать - русская, и призвала жителей РФ выходить на антивоенные митинги.

"К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей.

Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще десять поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны.

Мы, русские люди - думающие и умные, только в наших силах остановить это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь, они не могут пересажать нас всех", - сказала она.

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что Овсянникову задержали и доставили в ОВД "Останкино". В отношении нее могут составить админпротокол по статье о "дискредитации использования российских войск".

Тем временем на странице Овсянниковой в Facebook пользователи оставляют комментарии со словами благодарности за ее позицию.

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