В день вторжения РФ в Украину российский фондовый рынок пережил рекордный обвал, упав на 33,28 процента.

Группа российских частных инвесторов подала коллективный иск против Банка России за его ведение торговой деятельности на фондовой бирже в день, когда президент РФ Владимир Путин начал вторжение в Украину.

Как сообщает Newsweek, Московская фондовая биржа открыла торги в 7 часов утра по местному времени, но прекратила торги менее чем через час, так как в 6 часов утра по местному времени 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

За этот короткий период индекс Московской биржи упал более чем на 11 процентов, и обвал продолжился, когда торги возобновились. К концу дня российский фондовый рынок пережил рекордный обвал, упав на 33,28 процента.

Видео дня

Объем биржевых торгов в первый день полномасштабного вторжения Путина в Украину составил 374 миллиарда рублей (около 4 миллиардов долларов).

16 инвесторов, подавших иск, требуют признать недействительными инструкции ЦБ о прекращении торгов в 7:52 утра по московскому времени 24 февраля 2022 года и возобновлении торгов в 9:50 утра по местному времени. Истцы также просят суд признать "бездействие" центрального банка незаконным.

Крах российской экономики

13 июня 2023 года сообщлось о том, что после вторжения в Украину из России сбежали 8,5 тысяч миллионеров.

В августе 2023 года российский рубль вошел в тройку слабейших валют мира. За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%.

3 октября 2023 года рубль пробил отметку в 100 единиц за доллар.

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