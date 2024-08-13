Те, кто не сбежали, достаточно дружелюбно настроены по отношению к ВСУ.

На занятых ВСУ территориях Курской области осталось некоторое количество гражданского населения. В целом эти люди довольно дружелюбно настроены к украинским солдатам и считают, что Россия их бросила, рассказал "Радио Свобода" боец Сергей Пруцких с позывным "Кум".

Ранее в соцсетях завирусилось видео с двумя старушками, которые попросили украинских военных подвезти их. Женщины говорили на достаточно украинизированной версии суржика, но, как утверждалось, видео было снято именно в Курской области. Пруцких подтвердил, что это действительно так, ведь он сам и был тем, кто снял этот ролик.

"Жители Курской области довольно приветливые. По крайней мере те, кого мы встречали. Общаются, как на удивление для меня, исключительно на украинском языке. Вы видели видео, где две бабушки спрашивали, можем ли их подвезти. Мы не имели такой возможности. Они сказали, что общаются в быту на украинском и им так удобно", — рассказал боец.

По словам "Кума", некоторым гражданским украинские военные уже оказали помощь водой и продуктами.

"Также они говорили, что их бросили. При уходе Российской Федерации на некоторых участках сразу же исчезает свет, газ. Жалуются, скажем так", — добавил боец.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, российские солдаты срочной службы, которые попали в плен на территории Курской области, обратились к российскому диктатору Владимиру Путину. На опубликованном в Сети видео большая группа пленных срочников просит Путина обменять их как можно быстрее, поскольку они хотят к своим семьям.

Также мы рассказывали, что операция ВСУ в Курской области показала умение Генштаба делать выводы из ошибок. Как пишет Business Insider, украинцы научились не дразнить противника крупными наступлениями. Украина скрыла концентрацию своих сил вдоль границы, распределив их по домам, разбросанным по деревням, и делая вид, что проводит учения.

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