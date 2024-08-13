Большая группа пленных срочников просит Путина обменять их как можно быстрее.

Российские солдаты срочной службы, которые попали в плен во время рейда ВСУ в Курскую область, обратились к российскому диктатору Владимиру Путину.

Видео появилось в сети. На кадрах большая группа пленных срочников просит Путина обменять их как можно быстрее, поскольку они хотят к своим семьям.

"Уважаемый Владимир Владимирович, мы - срочники, которые защищали оборону в Курской области, после чего попали в плен. Мы очень просим вас обменять нас на бойцов из полка "Азов". Мы очень боимся. Все хотят к своим семьям и родным", - сказал один из пленных.

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Как сообщал УНИАН, утром 6 августа стало известно о прорыве границы со стороны Украины в районе Курской области РФ. Официально украинское военное командование ситуацию не комментировало достаточно длительное время.

Однако российские паблики информировали о продвижении украинских военных и взятии ими под контроль ряда населенных пунктов. В том числе прокремлевские паблики сообщили о "захвате ВСУ" газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Через нее Россия подает газ в украинскую газотранспортную систему.

Только вчера, 12 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые публично прокомментировал операцию в Курской области России. По его словам, сейчас украинская армия контролирует около 1 тысячи квадратных километров российской территории.

И вчера же президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации заявил, что операция ВСУ в Курской области РФ прежде всего призвана обезопасить украинское приграничье, которое подвергалось систематическим обстрелам с российской территории. Он отметил, что ВСУ взяли под свой контроль именно те районы Курской области, откуда велись обстрелы Сумщины.

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