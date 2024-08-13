Украина пыталась скрыть концентрацию своих сил вдоль границы, распределив их по домам, разбросанным по деревням, и делая вид, что проводит учения.

По мере того, как Украина на этой неделе продвигается все дальше на территорию России, становится все более очевидным, что Киев опирался на один из ключевых факторов своей внезапной атаки на Курск: сам элемент неожиданности.

Отчет о прелюдии к смелой трансграничной атаке дает представление о том, как Украина на этот раз делает акцент на секретности, пишет Business Insider.

По данным The Times, исследовательский институт, связанный с украинскими военными, изучал успешные кампании в современной истории и обнаружил, что победившая сторона часто ничего не говорила публично перед своими атаками.

Видео дня

Похоже, эта доктрина распространилась на войска на поле боя.

Заместитель командира украинской бригады, которого The Times назвала подполковником Артемом, рассказал изданию, что большинство старших офицеров были уведомлены о вторжении всего за три дня.

Солдаты на неруководящих должностях были проинформированы только за день до этого, добавило издание.

The Times также сообщила, что Украина пыталась скрыть концентрацию своих сил вдоль границы, распределив их по домам, разбросанным по деревням, и делая вид, что проводит учения.

В частности, лидеры Украины в основном хранили молчание о наступлении даже спустя несколько дней после того, как появились сообщения о том, что войска Киева продвигаются на много километров вглубь Курска.

Сдержанный подход Украины проявляется в то время, как наблюдатели пытаются выяснить, насколько далеко Киев продвинулся в Курске и каковы могут быть его стратегические цели для атаки.

Видеотизер и провалившаяся атака 2023 года

Молчание Киева контрастирует с подготовкой к провалившемуся контрнаступлению прошлым летом, когда украинские войска врезались в российскую оборону на юге, но смогли вернуть себе лишь около 300 квадратных километров территории.

Тогда Украина смело заявила о своей главной цели: отрезать восточный фронт России от линий снабжения через Крым.

Перед атакой она даже опубликовала видеотизер своего контрнаступления, сообщив людям - возможно, в момент иронии - что она сохраняет секретность своей атаки.

Она не сказала, когда собирается атаковать, но о намерении атаковать российские линии было сообщено еще в середине 2022 года. Киеву потребовалось так много времени, чтобы осуществить это, что даже возникло подозрение, что контрнаступление было просто уловкой.

Позже Зеленский сказал, что россияне, вероятно, заранее знали о планах Украины по контрнаступлению 2023 года.

В последнем отчете Times описывалось, как исследователи Украины начали изучать прошлые кампании после неудач 2023 года.

На этот раз Украина, похоже, держала наступление в тайне до такой степени, что ей пришлось спешно эвакуировать свои собственные приграничные деревни, поскольку Россия нанесла ответные удары.

В Курске российские войска выглядят так, будто их застали врасплох. Сообщается, что Украина прорвала оборонительные линии вдоль нескольких позиций, заявив в понедельник, что она захватила 28 деревень.

Во время своего вторжения в феврале 2022 года Кремль также, как полагают, держал многих своих солдат в неведении. Сообщалось, что некоторые водители танков даже не знали, куда они направляются, когда их колонны проезжали мимо границы.

Бои в Курской области - последние новости

Курская кампания Украины - ключевой момент в войне с Россией, который способен изменить ее траекторию.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в анализе "Украина и проблема восстановления маневра в современной войне". Как отмечают аналитики, война меняет характер, и это повлияет на все будущие конфликты в мире.

При вторжении в Курскую область Украина достигла оперативной неожиданности, используя недостаточную готовность России в своих приграничных районах. Эта кампания показала, что неожиданность все еще возможна даже в современных условиях, когда противник может наблюдать за подготовкой и концентрацией сил, но не может достоверно распознать намерение.

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