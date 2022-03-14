Появилось видео с Кадыровым в окружении чеченских наемников.

У Путина ответили на слухи о якобы отъезде подконтрольного Москве главы Чечни Рамзана Кадырова в Украину.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, у Кремля нет информации об отъезде Кадырова в "зону боевых действий".

"Таких данных нет", - ответил Песков.

Он добавил, что никаких прямых утверждений от Кадырова, что он там находится, не было. Поэтому Песков посоветовал обратиться к администрации главы Чечни.

13 марта через соцсети группировок Кадырова стало известно о якобы пребывании главаря террористов в Украине, однако точной даты приезда боевики не сообщали.

Также появилось видео с Кадыровым в окружении чеченских наемников. Авторы ролика утверждали, что "командиры докладывали главе Чечни о ходе боевых действий на территории "ДНР" и подробности наступления.

В МВД Украины не владеют информацией, приезжал ли Кадыров вообще в Украину. Как пояснил советник главы министерства Вадим Денисенко, видео рассчитано на чеченцев, чтобы оправдаться за большие потери. Ведь в первые дни войны значительная часть гвардии Кадырова была разбита под Киевом, в частности, погиб один из его генералов.

Сам Кадыров впоследствии заявлял, что он якобы находится под Киевом.

Если Кадыров действительно под Киевом, то Вооруженные Силы Украины непременно уничтожат его, отметил советник главы ОП Алексей Арестович.

Сейчас "кадыровцы", как утверждают сами же военнопленные, играют роль "расстрельных отрядов", наказывая российских армейцев за попытки сбежать с поля боя.

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