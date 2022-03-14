В ведомстве предполагают, что "кадыровцы" хотели захватить детей на Киевщине, чтобы шантажировать мир и Украину.

Видео о якобы присутствии на войне на Украине главы Чечни Рамзана Кадырова рассчитано на чеченцев, чтобы оправдаться за большие потери.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко на брифинге, комментируя видео, где Кадыров утверждает, что был в Гостомеле под Киевом, и угрожает, что уже может быть в Киеве, а тем временем скрывается в бункере.

Денисенко отметил, что не имеет полномочий комментировать - был Кадыров на территории Украины, или нет. В то же время, говоря о причинах появления такого видео, советник МВД сказал, что в первые дни войны значительная часть гвардии Кадырова была разбита под Киевом, в частности, погиб один из его генералов.

По предположению советника, скрыть в Чечне потерю части элитных подразделений этой гвардии невозможно, поэтому "ему нужно было показать, что он воюет вместе со своими, нужно показать, что он якобы на фронте и планирует какие-то операции".

Денисенко обратил внимание, что на видео есть разговор Кадырова с его так называемой "гвардией", где отмечается, что они подошли к детскому дому и в этом детском доме детей не нашлось.

"Мы можем предположить с большой долей вероятности то, что на самом деле одной из целей "кадыровцев", очевидно, был детский дом в городе Ворзель, был захват детей по сути в заложники, чтобы потом шантажировать Украину и весь мир рассказами о том, как они то ли удерживают детей в заложниках, то ли, не дай бог, что-то хуже", - отметил советник министра и напомнил, что, к счастью, детей удалось эвакуировать раньше.

Говоря о так называемой "гвардии" Кадырова, Денисенко сказал, что много даже в перехваченных разговорах российских оккупантов говорят о том, что "кадыровцы" играют роль так называемых "заградотрядов", то есть отрядов, которые стоят за спинами солдат, чтобы не допустить их бегства с поля боя - когда оккупанты пытаются бежать, то в них начинают стрелять "кадыровцы".

Как сообщалось, Кадыров опубликовал видео, где утверждает, что был в Гостомеле Киевской области и сейчас находится еще ближе к Киеву".

О том, что Кадыров может быть в Украине, написали несколько российских пропагандистских СМИ.

Однако эта информация не подтверждена. По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, если Кадыров действительно под Киевом, то Вооруженные силы Украины непременно уничтожат его.

В то же время экс-нардеп Евгений Рыбчинский пообещал дом с земельным участком под Киевом за убийство Кадырова.

Вас также могут заинтересовать новости: