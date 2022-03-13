Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Украину и находится в Иванкове.
Кадыров в Украине отсиживается в подвале, написал в своем Telegram-канале советник главы МВД нашей страны Антон Геращенко.
Советник министра призвал лидера Чечни показать себя, а не прятаться, как крыса, по подвалам.
"Не зря я призвал Кадырова приехать в Украину. Но мы же так не договаривались Рамзан. Ты ж не должен отсиживаться в подвале в далеком Иванкове. Садись на танк - штурмуй Киев…", - отметил Геращенко.
Официальной информации о том, что Кадыров в Украине, нет.
Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ ворвались на украинскую территорию. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков и Херсон. Под столицей были ожесточенные бои.
По сведениям украинской разведки, недалеко от Киева есть кадыровцы, и они расстреляли 12 раненых россиян.