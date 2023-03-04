Врачам в Москве и Чечне опальный политик-патриот не верит.

Скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров имеет серьезные проблемы со здоровьем. Его внешний вид на протяжении последних месяцев это подтверждает.

Как сообщает немецкое издание Bild, у Кадырова больные почки. В последнее время он появляется на публике с опухшим лицом и телом в общем, ему даже трудно открыть глаза.

"Говорят, что у жестокого слуги Путина проблемы с почками. Это также утверждает бывший вице-премьер Чечни Ахмад Закаев, живущий в эмиграции. Проблемы с почками, безусловно, объясняют его раздутое тело. Говорят, он привез в Чечню светило из Объединенных Арабских Эмиратов, потому что не верит врачам в Москве", - пишет издание.

По данным Bild, Кадырова прилетел лечить Яссин Ибрагим М. Эль-Шахат - главный врач почечного отделения больницы Burjeel в Абу-Даби. Из-за лечения Кадыров не смог присутствовать на выступлении Путина 21 февраля в Москве.

"Ловкость и энергичность Кадырова поддерживают стимуляторами. Говорят, что чеченский диктатор зависим от этих и других таблеток", - отмечает издание.

Скандальные заявления Кадырова

Рамзану Кадырову прекрасно удается играть роль шута Путина. Он часто делает громкие заявления и угрожает захватить Киев и пойти на Европу. Недавно лидер чеченских боевик сказал, что "Запад станет на колени, и, как всегда, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией".

При этом Кадыров проводит много времени за границей, в частности, на Мальдивах и в Дубае. В ОАЭ у скандального политика есть собственная элитная вилла.

Недавно Кадыров в очередной раз разразился угрозами "взять Киев" и "убить Зеленского". Но есть условие - нужен приказ президента РФ Путина. По его словам, "пистолет для Зеленского" уже ждет своего часа.

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