Главарь чеченских боевиков также считает, что нужно ввести в отдельных регионах России военное положение.

Главарь чеченских боевиков Рамзан Кадыров предложил привлечь к ответу семьи "участников вылазки на Брянскую область". Он считает, что близкие помогали членам "Русского добровольческого корпуса" совершить атаку на путинские войска в регионе.

Об этом Кадыров написал в личном Telegram-канале. Так называемый председатель Чеченской Республики заявил: "Опыт показывает, что без их [семей] содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят". А с самими участниками "вылазки" главарь боевиков предложил разобраться "максимально жестко или даже жестоко — стрелять на поражение".

Отдельно Кадыров упомянул о необходимости ввести военное положение в нескольких регионах России. Это якобы создаст неудобство для местных жителей, но поможет их защитить.

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"Считаю, что следовало бы ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего. Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности", — заявил Кадыров.

Инцидент в Брянской области: что известно

Примерно в 11:00 российские СМИ и пропагандисты начали массово сообщать о нападении "украинской ДРГ" на Брянскую область РФ. Якобы диверсанты зашли в населенные пункты Сушаны и Любечане, вступили в бой с российскими солдатами и взяли в плен гражданских.

В Офисе президента Украины опровергли информацию о "ДРГ", назвав ее классической провокацией России с целью запугать местное население и оправдать ведение войны.

Около 13:00 в Сети появилось видео с бойцами "Русского добровольческого корпуса". Они взяли на себя ответственность за атаку в Брянской области. Военные заявили, что пришли бороться с кровавым путинским режимом и освобождать обычных россиян.

Где-то в 14:30 росСМИ сообщили, что "украинские диверсанты" не проявляют активности в Брянской области и могли покинуть территорию региона.

Тем временем кремлевский диктатор Владимир Путин обвинил в инциденте "неонацистов". По словам российского президента, они "открыли огонь по гражданским".

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