Глава чеченских боевиков нередко улетает в Дубай и на Мальдивы, не появляясь в это время на камерах.

Кадыров перешел "на удаленный режим работы". Он проводит время в Дубае и на Мальдивах, откуда назначает на главные управленческие должности в Чечне своих близких родственников.

Об этом сказано в расследовании ресурса "Можем объяснить". Кадыров не появлялся перед камерами с 29 января, когда участвовал в открытии МФК в Грозном. Затем 2 февраля в его Telegram-канале появился пост, что "глава" Чечни находится в столице республики. Однако, публикацию, вероятно, подготовили заблаговременно, ведь Кадыров больше недели не появлялся на ЧГТРК "Грозный".

Журналисты выяснили, где находился главарь чеченских боевиков весь упомянутый период. Его самолет Airbus ACJ319 с бортовым номером RA-73417 1 февраля отправился в Москву, а оттуда — на Мальдивы. На транспортном средстве постоянно отключают маячки, но некоторые сервисы все же отследили передвижение джета. Только 5 февраля он был замечен рядом с Махачкалой, но где сейчас находится самолет, неизвестно.

Видео дня

Как сообщили репортеры, за январь и февраль 2023 года Кадыров по меньшей мере две недели не находился в Чечне. В начале года Airbus ACJ319 главаря боевиков находился в Дубае. Он не появлялся перед камерами в этот период, а ЧГТРК "Грозный" лишь цитировал сообщения Кадырова в социальных сетях.

Будучи на Мальдивах, так называемый "глава" республики назначил на высокую должность своего родственника. Его племянник Хамзат Кадыров получил кресло министра имущественных и земельных отношений региона. О своем решении главарь чеченских боевиков сообщил лично: "Кому доверяю, того и назначаю".

Это не первый раз, когда Кадыров назначает на важные управленческие должности своих близких. В ноябре его другой племянник Ибрагим Закриев стал главой объединенных министерств имущественных и земельных отношений и сельского хозяйства ЧР. Сын главаря боевиков Ахмед в 16 лет возглавил все детские и молодежные организации Чечни. А дочь Кадырова Айшат еще в 2021-м получила должность министра культуры.

Последние заявления Кадырова

Журналисты насчитали 47 родственников главаря чеченских боевиков, которые занимают руководящие должности в ЧР. А Кадыров заявил, что назначает тех людей, которым доверяет.

В конце января он прокомментировал сожжение Корана в Швеции: "Пройдем всю Европу, очищая народы Старого Света от мерзости, проклятой Всевышним".

Кадыров в ответ на троллинг бойца ВСУ Евгения Карася заявил, что будет убивать всех украинцев. Но затем он попросил Минобороны РФ расположить системы ПВО в горах Чечни.

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