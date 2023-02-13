В мечтах опального чеченца Зеленский должен застрелиться, как Гитлер.

Опальный лидер Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз разразился угрозами "взять Киева" и "убить Зеленского". Но есть условие - нужен приказ президента РФ Путина.

Во время интервью российским пропагандистам Кадыров заверил, что имеет живую силу, которая "может дойти до Киева, взять Киев". Все чеченские подразделения якобы готовы "брать Киев" после приказа Путина. Более того, в Telegram Кадыров заявил, что готов "брать хоть Америку", если Путин прикажет.

"Если будет приказ верховного главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь", - заявил он.

Кроме того, Кадыров не обошел вниманием президента Украины Владимира Зеленского. Он даже показал "трофейный пистолет", который якобы держит специально для самоубийства президента Украины Владимира Зеленского. В воображении Кадырова это должно произойти как в ситуации с Гитлером. Чеченский лидер для антуража заверил, что этот пистолет "всегда заряжен".

Несмотря на мечты об убийстве Зеленского, Кадыров неожиданно заявил, что готов вести с ним прямые переговоры. Однако он согласится только на разговор тет-а-тет, а себя считает "психологом".

"Я считаю, что Зеленский – террорист, сельский сатанист, фашист он. И с ним вести переговоры, я считаю, неправильно. Вот если меня отправят к нему один на один, то можно было вести переговоры. Но я быстро убедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы. Я ничего не сказал бы, и заставил бы сделать то, что нужно. Я психолог. Я понимаю очень хорошо людей, я могу руководить", - заявил Кадыров.

Напомним, что Кадыров в марте 2022 года хвастался, что якобы находится под Киевом и "возьмет столицу", но ждет приказа. За несколько дней оккупантов позорно выгнали из северных областей.

Кадыров и его последние заявления

В последнее время Кадыров все больше похож на кремлевского шута. Он делает громкие заявления на фоне провалов оккупантов на поле боя. В начале этой недели лидер чеченских боевик сказал, что "Запад станет на колени, и, как всегда, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией".

В то же время Кадыров вспомнил о "демилитаризации" и "денацификации" Польши после окончания войны в Украине. У него лично есть такое намерение, ведь "борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши".

При этом журналисты выяснили, что Кадыров проводит много времени за границей в частности, на Мальдивах и в Дубае. А основные руководящие должности в Чечне он отдал родственникам.

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