Главарь подконтрольной Кремлю Чечни заявил, что якобы страны ЕС признают ошибку в своих решениях.

Главарь Чечни Рамзан Кадыров спрогнозировал завершение войны в Украине. Он считает, что вопрос решится уже к концу текущего года, а "Запад встанет на колени".

"Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет", - заявил боевик в интервью чеченскому министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.

По его словам, страны Европейского союза "признают ошибочность своей политики".

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Бредни Кадырова в отношении Украины и Запада - что известно

Рамзан Кадыров постоянно угрожает миру войной. Он разразился угрозами после того, как в Дании сожгли Коран. По его словам, страны ЕС нуждаются в "очищении от сатанистов".

Кроме того, чеченский главарь публично называл себя "пехотинцем Путина", поддерживал войну против Украины, а его наемникам дали "особое задание" - убить президента Украины Владимира Зеленского.

6 февраля Кадыров пригрозил Польше "денацификацией" после Украины. Более того, он считает, что "бороться с сатанизмом нужно во всей Европе".

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