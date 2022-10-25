Кадыров также обратился к российским резервистам.

Глава Чечни Рамзан Кадыров признал, что война в Украине пошла не по плану Москвы, и призвал уничтожать украинские города в ответ на якобы обстрелы приграничья.

Об этом говорится в сообщении в Telegram Кадырова.

"Война идет уже на нашей территории. Я этим очень недоволен. Мы уже объявили военное положение, но они стреляют. А мы по-моему слабо отвечаем: если прилетел снаряд по нашому дому, надо стереть с лица Земли города, чтобы было видно дальний горизонт", - заявил Кадыров.

Он пожаловался, что Запад развязал против России холодную войну еще 10 лет назад, а сейчас "стараются всячески уничтожить Россию или поставить на ноги (оригинальная цитата Кадырова - УНИАН), чтобы мы стали рабами".

"Таких надо расстреливать. Я даю слово Рамзана Кадырова: мы их уничтожим, сколько бы их не было", - ответил Кадыров, добавив, что "мусульманы и христианы должны удвоить усилия и уничтожить этот сатанизм".

В конце Кадыров обратился к российским резервистам.

"Этого мало. Нас почти 1,6 миллиона. Возраст не имеет значения, вы должны быть в военкоматах. Почему ты сидишь дома, если тебе скажет сын: вот там защищают мужчины семейные ценности, религию, государство?" - поинтересовался друг Путина.

Свержение власти Путина

В последние месяцы на фоне неоднократных поражений ВС РФ на поле боя участились разговоры о смене режима Путина в России.

Противостояние между официальными лицами Минобороны РФ и частными военными компаниями в лице Пригожина вышли на новый уровень, когда Кадыров призвал отправить генерала Лапина на фронт "смывать кровь солдат".

Слова Кадырова публично поддержал Пригожин, занимающийся активной вербовкой на фронт зэков.

Как пишет Reuters, пока Путину в стенах Кремля ничего не угрожает, но если Россия не добьется успехов в Украине до весны 2023 года, у российского президента возникнут проблемы.

По мнению западных аналитиков, кремлевские пропагандисты и ближайшее окружение Путина делают все, чтобы отбелить репутацию президента на фоне постоянных поражений на поле боя перед гражданами.

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