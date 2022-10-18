В настоящее время Путину ничего не угрожает.

Несмотря на неудачи на поле боя, частичную мобилизацию и политическую борьбу, хватка Путина у российской власти все еще остается твердой.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на восемь источников.

Большинство из них согласились, что российский президент оказался в одном из самых сложных моментов за более чем 20 лет своего пребывания у власти.

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В то же время и нынешние и экс-западные дипломаты и чиновники добавили, что никакой непосредственной угрозы со стороны его ближайшего окружения, военных или разведывательных служб не наблюдается.

"На данный момент Путин держится", – сказал бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон.

В то же время риски свержения кремлевской власти остаются.

"Если они (окружения Путина – УНИАН) обнаружат, что продолжают отступать весной, в марте/апреле следующего года, то мое чутье подсказывает, что в этот момент для Путина возникают серьезные проблемы — не на уровне народа, а на уровне элиты", - отметил Брентон.

Дипломат подчеркнул, что всегда найдется группа эгоистичных людей, которые не захотят быть частью фиаско.

Переворот в Кремле - детали

Последний месяц в медиапространстве активно обсуждают смену российского руководства. Противостояния между Минобороны, Путиным и частными военными компаниями Пригожина, которые не подчиняются военному руководству, вышли на новый уровень, когда Кадыров открыто раскритиковал Шойгу из-за якобы бездарного управления солдатами.

По мнению западных аналитиков, кремлевские пропагандисты и ближайшее окружение Путина делают все, чтобы отбелить репутацию президента на фоне постоянных поражений на поле боя перед гражданами.

Хотя те же аналитики уверяют, что в настоящее время военными действиями России на поле боя руководит сам Путин.

После подрыва Крымского моста в Москве, по сообщению украинской разведки, в Москве прошли тайные задержания военных. В город зашли "элиты" Росгвардии - дивизия имени Дзержинского.

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