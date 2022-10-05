Мобилизация в России закончится, когда система столкнется с обратным потоком гробов, с которым не сможет справиться, считает военный эксперт.

Кремль ставит перед российскими генералами невыполнимые задания, а ротации и замены командования ситуацию не спасают.

Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан в эфире телеканала Freedom.

По его словам, политическое руководство России будет пытаться "сбросить народный гнев и повесить всех собак" на военное руководство, однако, сами российские военные, и особенно генералы, такого отношения к себе не простят Кремлю.

"Обратка будет довольно жесткой. После того, как начнет разваливаться Россия, а она реально начнет разваливаться, военные могут забазироваться в какой-то из федеральных областей либо республик, я думаю даже в нескольких, и при развале РФ, когда они возьмут власть в этой области, они тогда вспомнят всех этих "вешателей собак", и обратная волна сметет и Кадыровых, и Пригожиных, и всех, кто из военных сделал козлов отпущения в этой войне. Военные не хотели воевать, они просчитывали… Не может 200 тысяч человек захватить 40-миллионную страну. Из военных сделали мальчиков для битья, но они злопамятные, особенно генералы. И когда человека в статусе генерала мокают в грязь, он это запомнит и вернет обратно", - говорит Свитан.

Также военный эксперт считает, что очередная смена командующего западным округом не поможет России, так как перед армией поставлена невыполнимая задача.

"Ни один генерал эту проблему, эту задачу не решит. А тем более российские военные – у них 15 сантиметров лобовая кость, потом затылок, для мозга места не остается. Потому такого рода замены не решат саму проблему. Но они могут решить проблему политическо-медийную для политического руководства, которое такими заменами уводит негатив на вновь заменяемого генерала", - сказал он.

Также он рассказал, что мобилизационная система России не рассчитана на поток более 50 тысяч человек в месяц. Поэтому на те 300 тысяч россиян, которых Путин собирается призвать, не хватит ресурсов для их подготовки к боевым действиям. И их неподготовленными могут бросить на фронт под огонь украинской армии.

При этом Свитан не считает, что мобилизованные россияне не собирались воевать, поскольку они сами выбрали то руководство, которое отправляет их на войну, и поддерживали его действия.

"Ну как они не собирались? Они выбрали себе руководство, они поддерживали линию этого руководства, поддерживали линию на увеличение эскалации с Украиной, они поддерживали заход российских войск в Украину. Ну как не собирались, конечно собирались. Теперь они будут нести все тяготы и лишения воинской службы. Понятно, после того, как их выдернули из-под крыла матери или оторвали от груди жены, или наоборот, то сразу попасть в полевые условия, действительно есть моменты. Мы слышим, как они мекают, бекают. Это как раз то стадо, которое собирает руководство России, они пока могут только бекать. Если бы они, взяв автомат, его развернули и начали решать вопросы с помощью оружия, которое они получили, вот тогда это были бы мужчины, а пока это бараны", - сказал Свитан.

По его мнению, мобилизация в России закончится, когда система столкнется с обратным потоком гробов, с которым не сможет справится.

"Обратный поток гробов, который пойдет после выхода этих мобиков на передок, он захлестнет всю эту мобилизационную систему. Это было уже во время войны в Афганистане: комендатуры захлебывались обратной волной, обратными гробами. Отправили 1000 человек, пришло 700 гробов. Похоронить 700 человек с одной волны, надо несколько недель, а то и месяцев, для одной комендатуры. Потому, я думаю, эта система захлебнется через 2-3 недели после того, как выйдут мобики полным составом "на ноль". Я думаю где-то в середине ноября это все прекратится", - сказал Свитан.

Мобилизация в России

Напомним, на фоне успешных действий украинской армии по освобождению захваченных территорий и провала российский войск, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию россиян.

Министр обороны России Сергея Шойгу объявил, что мобилизуют всего 300 тысяч человек. Но по данным СМИ, Кремль планирует призвать до 1,2 миллиона россиян.

Объявление мобилизации моментально спровоцировало массовое бегство мужчин из страны, которые также начали искать разнообразные способы, как избежать призыва.

Вместе с тем, по прогнозу бывшего депутата Госдумы РФ, российского оппозиционера Геннадия Гудкова, объявленная Путиным "частичная" мобилизация в России может затянуть войну в Украине еще на полгода или даже на год.

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