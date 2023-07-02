Правитель Чечни и его первый помощник вышли из "подполья".

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его "правая рука" Адам Делимханов "нашлись". В телеграм-канале последнего появился свежий видеоролик, в котором оба высокопоставленных чеченца ужинают в обычной, т.е. не больничной обстановке.

"Никак не успокоятся эти сплетники и болтуны, которые не имеют никаких дел, кроме пустой болтовни. Вот именно для таких недалеких людей мы вместе с дорогим братом, главой Чеченской Республики, Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым записали видеоролик. Ну!? Что теперь скажите?!" – написал Делимханов под видео.

Видеоролик, очевидно, призван опровергнуть слухи о тяжелом ранении Делимханова и не менее тяжелой болезни Кадырова. Чтобы подтвердить актуальность видео, автор публикации в самом видео называет дату записи – 2 июля.

На опубликованных кадрах хорошо видно, что Делимханов в полном порядке, никаких признаков серьезного ранения у него в самом деле не заметно. Кадыров тоже выглядит достаточно бодрым, хотя и "припухшим", что для него стало обычным состоянием в последние месяцы.

Пропажа Кадырова и Делимханова

14 июня в российских соцсетях появилась информация о том, что Адам Делимханов получил тяжелое ранение при обстреле на фронте где-то в Запорожской области. На днях также поползли слухи, что Рамзан Кадыров госпитализирован в тяжелом состоянии.

Вечером 2 июля российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, который связывают с одной из "башен Кремля", опубликовал инсайд о том, что оба – Кадыров и Делимханов – живы-здоровы. Слухи о своем предсмертном состоянии они якобы распустили сами, чтобы отвлечь внимание от своего паломничества в Мекку.

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