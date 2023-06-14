Отмечается, что тела ликвидированных "кадыровцев" вывозили вертолетами.

Украинский военный сообщил, что ликвидирован соратник главаря Чечни Рамзана Кадырова. Отмечается, что Адам Делимханов с "кадыровцами" находился в Запорожской области.

"Соратник Кадырова Делимханов – минус. Задвухсотили… Я уже писал, что разведка ССО подразделение "Бандерлоги" очень крутые. Так держите от ребят невероятную новость. Задвухсотили правую руку Кадирова в Приморске – Делимханова. Работали именно "Бандерлоги" с группой "Горизонт", подразделение Фобос ОУВ Запорожья. С ним в Кобзон на концерт пошли другие приближенные к Кадырову и еще около двухсот личного состава", - сообщил журналист, политический эксперт, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов в Facebook.

По его словам, украинская разведка занималась поиском скопления российской техники и наткнулись на кортеж на внедорожниках.

"Руководство подразделения "Ахмат". Ну, велкам ту Юкрейн, как говорится. Все быстро меняем, новая приоритетная цель, работаем сейчас. Арта среагировала мгновенно. Раненых нет, даже "скорая помощь" не приехала. Все тела вывозили на вертолетах. Через полчаса прилетели – 12 бортов. Чтобы секрет был. Но какой секрет, ради таких новостей разведосы оставались там до последнего", - подытожил военный.

Ситуация в Запорожской области - последние новости

12 июня Запорожская отдельная бригада территориальной обороны сообщила, что российские захватчики больше не контролируют одно из сел в Запорожской областию. Украинские защитники освободили село Новодаровка.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что в Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить местное население, используя для вывоза награбленного имущества военный грузовой транспорт.

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