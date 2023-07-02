По информации источника ВЧК-ОГПУ в Чечне уже несколько дней никто не видит ни кортеж Рамзана Кадырова, ни его самого.

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, с первых дней поддержавшего российское вторжение в Украину, Адам Кадыров разместил в соцсетях сообщение о том, что просит, чтобы его отца "хранил Всевышний".

Как сообщает ВЧК-ОГПУ, данным сообщением он фактически подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что Кадыров находится в крайне тяжелом состоянии.

По информации источника ВЧК-ОГПУ в Чечне уже несколько дней никто не видит ни кортеж Рамзана Кадырова, ни его самого. Как отметил источник "в республике невозможно найти человека, который бы видел Кадырова". Происходит это на фоне, гуляющей среди местных жителей информации о том, что у Кадырова обострились проблемы с печенью и почками и он находится в крайне тяжелом состоянии.

Видео дня

Кадыров: последние новости

24 июня 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров назвал действия главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "гнусным предательством".

25 июня 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров, чьи подразделения были отправлены в Ростов на подавление мятежа ЧВК "Вагнер", высказался о случившемся. Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал "далее быть трезвыми в своих решениях".

Вас также могут заинтересовать новости: