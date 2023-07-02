Правитель Чечни и его первый помощник решили разыграть информационный спектакль.

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров и его "правая рука" Адам Делимханов отправились на паломничество в Мекку. Слухи о тяжелой болезни первого и гибели второго были информационной операцией для прикрытия, сообщает издание ВЧК-ОГПУ.

По данным источников, оба высокопоставленных чеченца так боялись покушения на свою жизнь во время паломничества, что решили разыграть спектакль, будто оба в больнице и при смерти. Для правдоподобности они подключили к спектаклю своих близких родственников.

Издание утверждает, что его корреспонденту удалось пообщаться с Делимхановым по телефону, представившись "помощником очень высокопоставленного чиновника".

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"Борец с сатанистами" (так он сам себя называет) Адам Делимханов попросил передать "чиновнику", что он, а также выпавший из повестки глава Чечни Рамзан Кадыров, "б..я.. в порядке", – пишет издание.

А вот вызвонить самого Кадырова журналистам пока не удалось. Один из собеседников ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на приближенных к чеченскому правителю, заявил, будто у Кадырова отказали почки и он в тяжелом состоянии. Но это заявление может быть как раз частью того самого спектакля для прикрытия поездки в Саудовскую Аравию.

Пропажа Кадырова и Делимханова

14 июня российские паблики сообщили о том, что Адам Делимханов попал под обстрел в Запорожской области и был тяжело ранен. Кадыров в своих соцсетях подтвердил "пропажу" своего помощника и публично попросил украинскую разведку сообщить, куда был нанесен удар. Это сообщение вызвало массу подозрений в троллинге и "постанове" со стороны Кадырова и Делимханова.

Тем не менее, до сих пор Делимханов так ни разу на публике не появился.

Слухи о серьезном хроническом заболевании у Кадырова появляются и активно курсируют с определенной периодичностью. В последние дни они снова активизировались. Причем накануне их "случайно" как бы подтвердил один из сыновей Кадырова, опубликовав в соцсетях странный пост о том, как он рад, что у него есть отец. Пост создавал нарочитое впечатление, будто сын морально прощается с умирающим отцом.

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