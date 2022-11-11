Приостановлена и разработка новой программы, которая оценивалась в 22 трлн рублей.

Российский диктатор Владимир Путин приостановил действие госпрограммы производства оружия, на которую из федерального бюджета было выделено 20 трлн рублей за последние 10 лет.

Как сообщает российское издание "Ведомости" со ссылкой на источники, в начале ноября российский президент поручил переписать нормативы снабжения армии и привести их в "соответствие с реальными потребностями" армии до 14 ноября.

Таким образом, была фактически остановлена госпрограмма вооружений, по которой в последние годы проводились закупки и финансировался военно-промышленный комплекс. Приостановлена и разработка новой программы, которая оценивалась в 22 трлн рублей.

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Причиной послужили провалы армии России в войне против Украины. Теперь российские власти собираются "пересмотреть приоритеты".

Как отмечают российские СМИ, по ранее действовавшему плану, к 2020 году доля современного вооружения в армии РФ должна была вырасти до 70%. В войска должны были поступить дивизионы танков "Армата", новый бомбардировщик, 600 самолетов, тысячи вертолетов и прочее. Однако в Украину российская армия вошла на старой технике.

Коррупция в армии России

Повсеместная коррупция остается одной из основных проблем российской армии, считают в британской разведке.

В частности, ранее СМИ отмечали, что существует очень серьезный диссонанс между картинкой, которую рисуют в РФ, и реальным состоянием флота. За 20 лет РФ вложила в свои боевые надводные корабли первого и второго ранга более 4,5 млрд долларов. Но из-за коррумпированности ВМС за 16 лет в надводные силы РФ вошли только 33 новых боевых корабля. Это меньше, чем за 12 месяцев в США спускают на воду.

Международный финансист Билл Браудер заявлял, что 80% денег, которые должны были пойти на войну, были украдены высокопоставленными чиновниками.

Спустя 8 месяцев полномасштабной войны против Украины Россия сталкивается с серьезной нехватной техники. В ОПУ скептически относятся к идее о том, что в ближайшее время россияне смогут найти ресурсы для обеспечения армии всем необходимым – от еды и формы до вооружения.

По словам экспертов, после введения санкций у РФ скорость воспроизведения и производства новой техники уменьшилась раза в два, ВПК заточен на реанимацию старой техники, которая есть на хранении. При этом украинские войска уничтожают в 2-3 раза больше техники, чем оккупанты успевают восстанавливать. Прогнозируют, что в ближайшие полгода россияне точно столкнутся с полным отсутствием тяжелой техники.

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