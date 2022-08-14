У Путина нет вопросов по поводу денег, выделенных на армию, еще и по той причине, что взамен на наворованное чиновники Минобороны готовы выполнить любой, самый "грязный", приказ главы РФ.

Высокопоставленные чиновники с недвижимостью за границей и баснословными доходами, которые не задекларированы, - об этом идет речь в новом расследовании команды Алексея Навального. Его посвятили заму министра обороны РФ Алексею Криворучко.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, по мнению международного финансиста Билла Браудера, такие чиновники в РФ, как Криворучко, стали основной причиной коррупции в армии.

"Коррупция в России настолько распространена, что фактически ничего не работает. Не работает все, что связано с государством. Они не в состоянии вести военные действия. 80% денег, которые должны были пойти на войну, были украдены, и это хорошо", - заявлял Браудер в интервью The Wall Street Journal.

С тем, что коррупция повлияла на боеспособность российских войск, согласен и адвокат Николай Полозов. Благодаря таким чиновникам, как Шойгу и Криворучко, российские танки остаются без динамической защиты и становятся достаточно легкой целью.

"Коррумпированная сущность путинского режима и его чиновников она как раз проявляется в том, что на протяжении длительного времени, более 20 лет, основной идеей было как можно больше наворовать на тех должностях, при тех возможностях, которые были у этих чиновников. И этим наворованным обеспечить будущее для своих детей", - заявляет Полозов. Руслан Шаведдинов, сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией", заявил, что Минобороны РФ - одно из самых коррумпированных ведомств. И поэтому Шойгу сам стал сказочно богатым и "озолотил" свое семейство. В его окружении в этом министерстве тоже все коррумпированы.

По словам Шаведдинова, Министерство обороны РФ было одно из самых коррумпированных и непопулярных в народе ведомств, на которое выделялось с каждым годом все больше и больше денег из бюджета. И при этом все больше и больше воровалось. Он подчеркнул, что никто не занимался ни реформированием армии, ни какой-то подготовкой собственных солдат.

"Они (чиновники в Минобороны РФ, - УНИАН.) не были готовы к этой войне, они жили, занимаясь просто обогащением и растаскиванием бюджета по карманам", - отметил сотрудник ФБК.

Журналисты спросили Шаведдинова, неужели Путин не спросит Шойгу, куда же девались выделенные на армию деньги за все эти годы.

"Не задает он такой вопрос. Шойгу знает, чтобы таких вопросов не было, какого-нибудь мелкого подрядчика Минобороны РФ периодически тоже Шойгу освещает для прессы. Подрядчика сажают, и тогда "всплывают" те огромные суммы, которые воруются", - объясняет сотрудник ФБК.

Кроме того, у Путина нет вопросов по поводу денег, выделенных на армию, еще и по той причине, что взамен на наворованное чиновники Минобороны готовы выполнить любой, самый "грязный", приказ главы РФ.

Ранее в Фонде Навального рассказали, что у дочерей замминистра обороны РФ Алексея Криворучко нашли американское гражданство и право на его получение. В то же время сам топ-чиновник владеет элитной недвижимостью за полмиллиарда рублей.

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