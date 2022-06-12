За 20 лет РФ вложила в свои боевые надводные корабли первого и второго ранга более 4,5 млрд долларов.

Кремль не раз рапортовал об усилении флота и доблести ВМС РФ. Но так ли это на самом деле, узнавали журналисты программы "Гроші".

Как утверждают СМИ, существует очень серьезный дисонанс между картинкой, которую рисуют в РФ, и реальностью по поводу флота РФ.

Так, с 2003 по 2019 годы в надводные силы ВМФ РФ вошли всего 33 новых боевых корабля. Для примера, за 12 месяцев в США спускают на воду больше.

Александр Мусиенко, военный эксперт, говорит, что определенные успехи, конечно же, были, но глобально в России могли бы сделать гораздо больше. Во всем, по его словам, виновата коррупция.

"Уровень коррупции среди моряков поражает масштабами и тупостью, с которыми они подходят к кражам", - отмечают журналисты.

За 20 лет РФ вложила в свои боевые надводные корабли первого и второго ранга более 4,5 млрд долларов. За эти деньги построили пять фрегатов, семь корветов и пару боевых десантных кораблей. За это время те, кто разворовывает российский бюджет, купили себе в разы больше яхт, превосходящих по всем параметрам те корыта, которые все же спустили на воду.

Ранее сообщалось, что корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на два больших десантных корабля.

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