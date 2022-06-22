В РФ продолжают хвастаться переработкой советских баллистических ракет и боевыми лазерами из канализационных труб.

Путин время от времени решает попугать мир российским чудо-оружием, как в свое время Гитлер угрожал Wunderwaffe. И во время торжеств по выпуску очередной партии российского офицерского удобрения для украинского чернозема владелец Кремля снова начал брязкать.

В частности, он сообщил о том, что уже в этом году на боевое дежурство встанет тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат". Это та самая ракета, которая базируется на Р-36М "Воевода" от днепровского КБ "Южное", которая более известна под названием "Сатана".

Баллистическая ракета "Сармат"

"Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Планируется, что уже к концу года первый такой комплекс станет на боевое дежурство", - заявил Путин 21 июня 2022 года.

Но похоже, что Путину наконец подарили линейку и глобус, потому что он смог измерить расстояние от РФ до США через Южный полюс, которое составляет около 30 тысяч километров. Четыре года назад таких точных приборов у него еще не было, и он заявил, что ракета "Сармат" может ударить по Штатам именно по такой траектории несмотря на то, что объявленная ​​в РФ дальность полета ракеты - 18 тысяч километров.

Также в 2018 году командующий российскими ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что "Сармат" поступит в воинскую часть в 2021 году. Правда, в 2013 году он называл термин с 2018 года.

В целом же разработка этой ракеты длится уже, как минимум 13 лет и за это время она осуществила лишь один практический пуск. Для понимания для принятия на вооружение баллистической ракеты подводного базирования Р-30 "Булава" понадобилось 32 пуска с 2005 по 2018 год. А в СССР аналогичную "Сармату" Р-36 шахтного базирования запустили 50 раз за три года перед тем, как принять на вооружение.

То есть на самом деле РФ лишь находится в самом начале долгосрочных испытаний, что, конечно, может не помешать формальному принятию абсолютно "сырой" баллистической ракеты ради очередного брязканья.

Новые физические принципы от Путина

Путин в своей речи, как Ленин, завещал, что необходимо "шире, гораздо шире применять робототехнику, новейшие средства управления и разведки, беспилотные летательные аппараты, активно развивать системы вооружения, основанные на новых физических принципах", включая "лазерное, электромагнитное и другое оружие".

В этой сфере не меньший прогресс, чем с ракетой "Сармат", потому что в 2019 году он заявил, что работу над таким оружием уже обсуждают.

"Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптико-электроники, включая оружие, которое еще недавно встречалось только в фантастических рассказах", - заявил Путин на совещании, посвященном развитию Воздушно-космических сил РФ три года назад.

Наверняка подразумевается тот самый боевой лазер, собранный из канализационных и дымоходных труб, который в РФ показали в 2018 году.

Но любое современное оружие, а тем более робототехника и дроны работает благодаря микроэлектронике. А ситуация с ней для РФ стала катастрофической, потому что единственный "военный" процессор "Эльбрус", несмотря на всю его "российскость", производились на тайваньской фабрике TSMC.

В мае их производство прекратилось и хотя сначала в РФ отмахнулись, мол, будем делать в Китае, но впоследствии уже без всякого пафоса сообщили, что "Эльбрус" будут производить под Москвой, то есть – Пекин отказал.

Но дело в том, что в Тайване производились процессоры с топологией 28 нм, а в РФ могут быть только в 90 нм. Для понимания отставания 90 нм это уровень начала 2000-х годов.

Поэтому наверняка в РФ для развития боевой робототехники не останется никаких иных вариантов, кроме как начать охоту на работы-пылесосы, где устанавливаются процессоры на технологии в 28 нм.

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