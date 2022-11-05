По его словам, россияне подымают с хранения старую военную технику, пытаются увеличить количество ее брони и сразу отправляют на линию фронта.

Украинские войска уничтожают в 2-3 раза больше военной техники России, чем оккупанты на заводах успевают восстанавливать.

Военный эксперт Роман Свитан в эфире проекта Freeдом заявил, что у РФ сейчас постоянно идет отрицательное сальдо по количеству техники.

По его словам, россияне подымают с хранения старую военную технику, пытаются увеличить количество ее брони и сразу отправляют на линию фронта.

"После введения санкций у РФ скорость воспроизведения и производства новой техники уменьшилась раза в два, хотя они и увеличили количество смен до трех в сутки. Сейчас они заточены под подъем старой техники, которая есть на хранении", - рассказал Свитан.

Он отметил, что в связи с этой ситуацией Россия также начала снимать с хранения тяжелую технику в Беларуси.

"Белорусы практически всю свою технику уже передали россиянам. Она отлично горит на рубежах нашей родины. Потому в ближайшие полгода россияне точно столкнутся с полным отсутствием тяжелой техники как таковой", - подчеркнул эксперт.

По мнению Свитана, Россия обратится к своим малочисленным союзникам, чтобы получить новую военную технику.

"В ближайшие месяцы мы услышим такие просьбы россиян, из-за того, что наши войска, артиллерия и РСЗО уничтожает эту технику на полях", - подытожил он.

Потери российской техники

Россия с начала войны в Украине потеряла большое количество техники. Львиная доля была уничтожена, однако еще часть - была захвачена как трофей.

Так стремительный прорыв Украины в Харьковской области привел к тому, что в руки украинских воинов попали сотни единиц российской бронетехники, поскольку российская армия, оставив свое тяжелое вооружение и склады с припасами, беспорядочно отступила.

В начале октября в Минобороны Британии сообщили, что более половины украинского танкового парка сейчас состоит из захваченных у российских военных машин.

1 ноября Беларусь снова отправила РФ расконсервированную военную технику.

По состоянию на 5 ноября, оккупанты потеряли в войне с Украиной 2758 танков и 5601 боевую бронированную машину.

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