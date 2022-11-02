Военным не хватает даже еды.

Россия испытывает большие проблемы с обеспечением мобилизованных. Противнику даже не хватает даже еды.

Об этом советник ОПУ Алексей Арестович заявил в эфире ФЕЙГИНLIVE.

"Как я сказал в начале июля – Россия вышла на плато своей готовности, и плато начало крениться. Дальнейшего развития нет, есть постепенно наклон в пользу ухудшения. Они снова вернули плато, нарастили его, сумели подняться, и оно сейчас тоже начнет медленно крениться. Вполне возможно, что будет опять будет мобилизация спустя какое-то время. Каждый раз это будет хуже, жиже и так далее… Они 300 призвали, 100 кинули на театр, где остальные 200? У них тупо формы даже нет, не то что вооружения. Их одеть нет во что. Они типа призваны, сидят в учебных лагерях, использованы быть не могут, потому что на них не хватает формы, не хватает снаряжения, на них не хватает младших командиров и вообще всего. Жратвы элементарно не хватает и медицины, медицинского обеспечения для того, чтобы сделать из них хотя бы подобие подразделений. Им просто сержантов не хватает, офицеров", – отмечает Арестович.

Советник ОПУ скептически относится к идее о том, что в ближайшее время россияне смогут найти ресурсы для обеспечения армии всем необходимым.

"У них – это очень важно понять – не хватает еды. О каком снаряжении, какой форме, каких младших командирах мы говорим, если им не хватает еды…. Поэтому вопрос постановки боя, тем более приведение в состояние, когда они могут выполнять боевые задачи, это очень отдаленная и очень мрачная для них перспектива", – говорит он.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, в сентябре российский диктатор Владимир Путин объявил о начале мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Минобороны РФ сообщало о планах призвать 300 тысяч человек.

28 октября министр обороны Шойгу отчитался Путину о завершении мобилизации. Якобы планы о призыве 300 тысяч человек выполнены, 82 тысячи уже отправлены на фронт, остальные "проходят слаживание".

Вопреки заявлению Шойгу об окончании частичной мобилизации, по состоянию на 3 ноября соответствующий указ все еще не подписан Путиным.

Украинская разведка сообщала, что мобилизованным не хватает военной формы, спальных мест и уборных. Шойгу также признал проблемы со снабжением, однако заявил, что они якобы решены.

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