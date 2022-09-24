Россияне выходили с разными лозунгами, адресованными Путину.

В российских городах сегодня, 24 сентября, проходят массовые протесты против объявленной Путиным частичной мобилизации.

Об этом сообщают российские СМИ.

По состоянию на 19:21 в 32 городах России задержаны уже 714 человек, информирует ОВД-Инфо. Речь идет о задержании в ряде районов Москвы, в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске, Ижевске, Томске, Перми и других регионах.

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Тем временем в соцсетях появляются кадры жестокого задержания протестующих, в частности, журналистами зафиксировано избиение молодых людей дубинками. В некоторых случаях демонстранты пытались отбивать задержанных у силовиков.

В Санкт-Петербурге силовики применили к гражданам дубинки и электрошокеры.

Россияне выходили с разными лозунгами, адресованными Путину.

Мобилизация в России

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В Министерстве внутренних дел Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в России могут призвать около 40-50 тыс. резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тыс. военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев. Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 млн человек.

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