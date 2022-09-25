Кроме того, у россиянина диагностированы мочекаменная болезнь, астигматизм и гипертоническая болезнь.

В России мобилизовали плохо слышащего, слепого на один глаз и онкобольного 59-летнего хирурга.

Как пишет "Новая газета", житель Асбеста Свердловской области получил повестку и был уволен с работы 22 сентября. Уже на следующее утро его отправили на военные сборы в поселок Волгоградской области.

Теперь хирург командует взводом, так как у него звание старшего лейтенанта медицинской службы в запасе.

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"Папа шокирован, он даже ничего не говорит, он в подавленном состоянии, но пытается держаться и быть спокойным для того, чтобы не расстраивать ни меня, ни маму, чтобы мы не переживали, он сдержан в эмоциях, старается их никак не проявлять", – рассказала дочь хирурга Полина Дьячок.

Известно, что у мужчины диагностированы мочекаменная болезнь, рак кожи первой стадии, также он слеп на один глаз и ничего не видит без очков. Кроме того, у него астигматизм, гипертоническая болезнь и он плохо слышит.

Путин объявил мобилизацию в России: что известно

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России.

По официальным данным, Кремль собирается призвать 300 тысяч россиян. Вместе с тем СМИ разузнали, что в засекреченном пункте указа Путина речь идет о наборе миллиона человек.

Объявленная мобилизация моментально спровоцировала пробки на российской границе. Россияне начали массово выезжать из страны.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение РФ объявить мобилизацию – это признание, что ее кадровая армия "посыпалась".