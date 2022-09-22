Как считают в британской разведке, власти РФ столкнутся с определенными проблемами при наборе 300 тыс. резервистов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин идет на значительный политический риск, потому что объявленная им частичная мобилизация будет крайне непопулярной среди российских граждан.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Как отмечают в британской разведке, России, вероятно, придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тыс. личного состава.

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"Вероятно, она попытается создать новые формирования благодаря этим военнослужащим, которые вряд ли будут боеспособными в течение месяцев", - заявляют в разведке.

Там считают, что мобилизация в России будет крайне непопулярной среди населения.

"Даже эта ограниченная мобилизация, вероятно, будет очень непопулярной среди части российского населения. Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать столь необходимую боевую мощь", - отмечается в сообщении.

Также сказано, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт - до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

В то же время в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результатов их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказание за сдачу в плен и дезертирство. В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что сейчас именно Украина удерживает инициативу на передовой.

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