Организаторы заявляют о намерении продолжать протест и ночью.

В населенных пунктах Республики Дагестан (Северо-Кавказский федеральный округ РФ) начались протесты против частичной мобилизации.

Об этом сообщают местные СМИ.

Заранее анонсированные акции проходят во многих населенных пунктах. Масштабный митинг анонсирован в столице республики Махачкале. Сбор на акцию был назначен с 15 до 16 часов, протестующие координируют свои действия через Telegram.

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Активисты намерены выйти на акции небольшими группами в разных районах, а после объединиться и заполнить центральные улицы города, скандируя "Нет войне, нет мобилизации".

"Нас спрашивают, почему бы не собраться в одном месте всем? Отвечаю: сейчас нам важно научить людей совместно и организованно выходить, и на этом этапе важна безопасность. При такой стратегии у м**аров не хватит людских ресурсов нам противостоять", – объясняют организаторы.

Также организаторы заявляют о намерении продолжать протест и ночью, потому участников акций заранее просили подготовить еду, зарядить повербанки и идти на акцию в удобной одежде.

В сети появляются фото и видео из небольших населенных пунктов, как село Эндирей (30 километров от админграцы с Чечней), где также устраивают митинги против мобилизации.

Силовики разгоняют протестующих в Эндирей выстрелами в воздух.

Частичная мобилизация в России: что стоит знать

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Россия уже потеряла более 50 тысяч солдат убитыми. Еще тысячи россиян были ранены, дезертировали или попали в плен.

На фоне значительных потерь российский диктатор Владимир Путин пошел на шаг, которого избегал долгое время, – в РФ объявили мобилизацию.

Согласно сообщениям министра обороны РФ Сергея Шойгу, страна стремится набрать 300 тысяч солдат. Однако СМИ сообщают, что конечная цель – привлечь для кровавой войны против Украины 1-1,2 миллиона человек.

Вопреки обещаниям политического руководства страны, на войну призывают не "резерв", а всех, кто попадется – об этом уже не молчат даже российские пропагандисты.

СМИ сообщали, что мобилизируют в первую очередь жителей глубинки – где нет оппозиции, СМИ, и уровень поддержки войны выше.

Первую ночь после объявления мобилизации в Бурятии называли "судной" – в бурятских деревнях повестки вручали всем мужчинам от 18 до 72 лет посреди ночи и требовали срочно ехать в призывной пункт.

Объявление частичной мобилизации 21 сентября спровоцировало акции протеста. Вторая волна прошла состоялась 24 сентября. По данным правозащитников, на акциях в 33 городах РФ задержали как минимум 783 человека.

Президент Украины Владимир Зеленский после протестов обратился к россиянам и заявил: "В городах России прошли протесты против мобилизации. И пусть и не массовые, но они были. И есть. И это показатель. Не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальное настроение в регионах России. Мы видим, что люди в Дагестане, в Бурятии, в других национальных республиках и областях России понимают, что их просто кинули. Кинули на смерть". Он также задал вопрос, почему, к примеру, дагестанцы "должны погибать на Харьковщине или под Донецком".

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