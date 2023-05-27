Российский террорист посетовал, что пока что не сделал выдающуюся карьеру в отличие от Евгения Пригожина.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) отпустил очередную "шпильку" в адрес основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и заявил, что если бы в молодости был таким же насильником-рецидивистом - сделал бы куда более удачную карьеру и даже, возможно, возглавил бы армию наемников.

В своем Telegram Гиркин указал, что Пригожин дважды сидел по уголовным статьям за мошенничество, разбой и сутенерство несовершеннолетних, а также имел отношение к крупнейшей финансовой пирамиде в РФ ("МММ").

Террорист "пустился" в философствования на тему, упрекали ли бы его за такие "давнишние дела", или у него бы вышло возглавить один из регионов РФ или стать главарем ЧВК как Пригожин.

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"Будь я гарсоном-рецидивистом или жуликом-мокрицей, то, наверняка, уже давно сделал бы выдающуюся и крутую карьеру - возглавлял бы регион Российской Федерации или командовал целой армией наёмников...", - написал Гиркин.

Гиркин объявил, что Пригожин в Кремле всех "сожрет"

Напомним, что ранее террорист Гиркин возмутился, что некоторые политические лица в РФ "за уши" тянут основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ко власти. Он отметился "грустным" предсказанием для таких благодетелей и заявил, что получив больше власти Пригожин не постесняется всех в Кремле "сожрать".

По словам Гиркина, главарь "вагнеровцев" лишен чести, поэтому не стоит рассчитывать на дружественные связи с ним или взаимные договоренности.

Позже Гиркин упрекнул "кадровых" генералов РФ в раболепии перед Пригожиным и заявил, что таким лицам, как Герасимов, Суровикин, Лапин, Евкуров и Теплинский - давно пора подать в отставку.

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