Он высказался, что некоторые политические лица в РФ зря пытаются протащить основателя ЧВК "Вагнер" ко власти.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) объявил, что если в Кремле во время не обратят внимание на "плохие" качества основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, то он всех "сожрет".

Гиркин в своем Telegram указал, что согласен с оценкой бывшего "недоминистра ДНР" Романа Донецкого по поводу Пригожина. Он также считает, что на него "решили поставить" и теперь пытаются "протащить" ко власти в России некоторые политические лица.

"Он вас же и сожрёт первыми, если вам "повезёт" его протащить к власти. Все "обязательства" для человека без чести и совести - пустой звук после того ,как они перестанут быть ему необходимы", - указал Гиркин.

В связи с возможным "главенством" Пригожина в Кремле Гиркин объявил, что "смута" уже заплеснула Россию: "Смута уже началась. Если кто-то еще не понял", - указал он.

Гиркин набросился на Пригожина из-за потерь в Бахмуте

Напомним, что 24 мая Гиркин "разнес" основателя ЧВК "Вагнер" за недостоверную информацию по поводу потерь оккупантов в Бахмуте. Он объявил, что та статистика, которую озвучил Пригожин (на уровне 20 тысяч убитых "вагнеровцев"), минимум в полтора раза приуменьшена.

Он указал, что под Бахмутом "безвозвратной потерей" стал фактически каждый второй наемник и заявил, что из Пригожина вышел очень плохой "математик".

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