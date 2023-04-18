Структуры "Вагнера" уже сутки ищут бывшего боевика, который рассказал о преступлениях наемников на фронте.

Владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин призвал добровольно сдаться его структурам бывшего боевика этой группировки Алексея Савичева, который в интервью Gulagu.net рассказал о военных преступлениях вагнеровцев в Украине.

В обращении, которое распространили пригожинские телеграм-каналы, главарь вагнеровцев заявил, что его подчиненные уже сутки разыскивают Савичева и не могут найти. Поэтому бывшему боевику предлагается самостоятельно связаться с "колл-центром ЧВК "Вагнер".

"Я даю гарантию, что его никто не будет преследовать — ни по закону, ни каким-либо еще образом. Ему нужно сообщить о том, для чего он дал эту фальсификацию, кто за этим стоит, каким образом его шантажировали, и были ли поставлены еще какие-либо задачи", – говорит Пригожин.

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Олигарх уверяет, что не будет "трясти скелеты в шкафу", из-за которых Савичев согласился сотрудничать с Gulagu.net.

"Поэтому, Кучеряй (позывной Савичева – УНИАН), связывайся с колл-центром ЧВК "Вагнер", приезжай, всё расскажешь. Я тебе даю гарантию: уедешь живой и невредимый", – сказал Пригожин.

Признания Савичева в военных преступлениях в Украине

Накануне российский правозащитный проект опубликовал большое интервью с двумя бывшими заключенными, которые завербовались в "Группу Вагнера", отслужили полугодовой контракт на фронте и сумели вернуться в Россию. В этом интервью Савичев и второй экс-вагнеровец Улдаров рассказали, как убивали гражданских, пленных украинцев и российских солдат-"отказников" на Донбассе.

Евгений Пригожин выступил с опровержением этого интервью и заверил, что его боевики гражданских не расстреливают. Тем не менее, украинская прокуратура уже открыла новое уголовное дело для проверки изложенных в интервью утверждений.

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