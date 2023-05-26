Герасимов, Суровикин, Лапин, Евкуров, Теплинский и прочие поплатились за раболепие перед основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) "отправил в отставку" кадровых генералов Вооруженных сил РФ за "раболепие" перед основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который, за его предыдущем прогнозом, скоро всех "сожрет".

В своем Telegram Гиркин уточнил, что дал Герасимову, Суровикину, Лапину, Евкурову, Теплинскому и прочим "военным деятелям" 24 часа на то, чтобы те прекратили "лепетать" перед главарем наемников и достойно ему ответили на встречную критику по поводу российских военных.

В противном случае, им всем нужно подать в отставку по причине "лишения чести", заявил Гиркин.

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"Пригожинские ресурсы" их (и хуже того - всю АРМИЮ) уже открыто "петушками" именуют, а эти... Если не ответят и не подадут в отставку - значит так их и надо будет называть. Точка" - указал террорист.

Заявления Гиркин в адрес Пригожина - последние "шпильки"

Напомним, что ранее Гиркин "сцепился" с Пригожиным по поводу потерь РФ в Бахмуте. Он заявил, что статистика главаря "вагнеровцев" не соответствует действительности и в городе "мертвым грузом" легло в полтора раза больше человек (Пригожин заявлял о 20 тысячах).

Накануне Гиркин также указал, что если Кремль не прекратит "за уши" тащить его ко власти, то позже Пригожин всех своих "благодетелей" лично "сожрет".

Также террористу не понравилась очередная запись Пригожина якобы с Бахмута. В кадре сторонник Путина показал двоих наемников "Бибера" и "Долина" и заявил, что если кадровые войска РФ не смогут справиться с украинской армией, эти два "несчастья" им помогут.

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