Террорист заявил, что у него нет "выходов" для связи с Генштабом Украины, но, он кое-что знает.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) с грустным лицом рассказал о грядущем контрнаступлении Вооруженных сил Украины и объявил, что оно будет "удачным".

Своим мнением преступник поделился в эфире "Студии Аврора": "К сожалению, есть немалая вероятность, и со мной солидарны многие из тех, кто находится на фронте, что это наступление может быть удачным", - указал он.

При этом террорист заявил, что у него нет "выходов" для связи с Генштабом Украины, но, он полагает, что контрнаступление ВСУ точно начнется, и "начнется достаточно скоро".

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По мнению Гиркина, наша армия начнет действовать, когда в Украине "немного подсохнет земля".

"Примерно в середине мая, когда не будет длительного периода дождей и гарантированно будет хорошая погода на длительное время", - наванговал Гиркин.

США дали свой прогноз по поводу контрнаступления ВСУ

Как известно, тему возможного контрнаступления армии Украины во время которого, ожидается, что наши защитники смогут отвоевать территории временного оккупированного Крыма - часто обсуждают как украинские эксперты, так и международные СМИ.

Недавно издание NYT опубликовало секретные материалы о войне в Украине, которые находились в распоряжении Пентагона. В них упоминалось, что в рамках контрнаступления ВСУ, вероятно, смогут достичь лишь "скромной территориальной выгоды".

При этом источник в Минобороны Украины заявил, что это очень поверхностная и ошибочная оценка возможностей ВСУ.

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