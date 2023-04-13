Собеседник издания назвал эту информацию вредной и нелепой.

Высокопоставленные украинские чиновники расстроены "секретной" оценкой Пентагона, согласно которой Украина получит лишь "скромные территориальные выгоды" от запланированного контрнаступления.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. "Слитые" документы свидетельствуют о том, что США в очередной раз недооценивают военные возможности Украины, считают в Киеве. "Те же люди, которые говорили, что Киев падет через три дня, теперь сливают вредную и столь же нелепую информацию в преддверии наступления, критически важного для всего свободного мира", - сказал человек, постоянно контактирующий с высокопоставленными чиновниками.

"Есть некоторые люди, которые продолжают сомневаться в военных шансах Украины в контрнаступлении, но мы доказали, что все ошибались. Прогнозы шансов Украины не соответствуют действительности. Это дает нам основания для подозрений в том, насколько серьезно США поддерживают цели Украины по полному вытеснению России из страны", - сказал представитель Минобороны Украины.

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Еще один анонимный собеседеник издания сообщил журналистам, что такое мнение широко распространено в правительстве Украины.

Утечка документов Пентагона: детали

Напомним, что в апреле в сети опубликовали засекреченные документы Пентагона, которые содержат данные разведки, оценки потерь Украины и РФ, планы по оснащению Вооруженных Сил Украины и другие.

Эксперты обратили внимание на то, что в документы были внесены некоторые изменения и связали это с возможным "российским следом". В Минобороны Великобритании отметили серьезный уровень неточности в этих документах.

В Украине заявили, что "слитые" документы основаны на большом объеме фиктивной информации, а также назвали утечку российской ИПСО перед контрнаступлением ВСУ.

CNN писал, что Украина изменила свои военные планы после утечки. The Washington Post сообщает, что согласно "секретным" документам, разведка США прогнозирует Украине "скромный успех" в контрнаступательной операции.

Тем временем в Пентагоне неоднократно заявляли, что Украина может достичь успеха во время контрнаступления.

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