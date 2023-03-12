Акция была инициирована россиянами как ответ на акцию украинских беженцев.

В Праге 12 марта прошли пророссийские протесты. Люди с триколорами и в форме "вагнеровцев" пытались провоцировать участников проукраинской акции, которая проходила в том же месте в то же время.

Участники пророссийских протестов, держа в руках флаги России и символику непризнанных "республик", скандировали под админзданиями Чехии: "Украинцы, вам пора домой".

Как утверждают сами же российские пропагандисты, акция была инициирована россиянами как ответ на акцию украинских беженцев.

Видео дня

На видео, опубликованном росСМИ, колонна мужчин с триколорами пыталась перекричать людей по другую сторону улицы с украинской символикой возгласами: "Фашисты".

В объектив также попал мужчина в форме "вагнеровцев" и с нашивками рашистской свастики на рюкзаке.

Россияне за рубежом поддерживают Путина - что известно

Согласно последним опросам, большинство российского населения поддерживает действия Путина и массовые убийства украинцев.

В то же время россияне, которым посчастливилось покинуть территорию своей родины и уехать в цивилизованный мир, маскируются под "пацифистов". Украинцы регулярно становятся жертвами их насилия.

Еще в прошлом году президент Владимир Зеленский призвал Запад ограничить въезд российских граждан в Европу, на что гневно отреагировала так называемая путинская "оппозиция", потому что россияне, мол, не могут представлять опасность странам, куда въезжают.

Пророссийские протесты - ГУР предупреждала о провокациях

В феврале ГУР предупреждала о намерениях российских спецслужб в ближайшее время охватить Европу волной протестов. Эти акции направлены прежде всего на продвижение пророссийских настроений, провоцирование беспорядков в связи с санкциями против России и военной помощью для Украины.

12 марта в центре Кишинева состоялась очередная акция пророссийских сил против якобы повышения коммунальных тарифов. Участники скандировали: "Мы христиане" и "Нет диктатуре".

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