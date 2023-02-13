Митинги охватят ряд европейских стран уже в ближайшие дни.

Российская Федерация планирует провести ряд митингов в европейских странах для продвижения пророссийских настроений, провоцирования беспорядков в связи с санкциями против России и военной помощью для Украины. Акции и провокации могут состояться накануне Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 18 февраля.

Аналитики Robert Lansing Institute (RLI) объясняют, что, очевидно, таким образом Москва планирует вызвать у населения этих стран определенные сомнения относительно единства Запада по противодействия российской агрессии против Украины.

"Для этого привлекается актив из числа представителей левых политических сил и организаций. Значительная часть из них изначально была привлечена коммунистическим режимом России для поддержки антивоенного движения на Западе. Также будут привлечены ультраправые организации и партии, которые действуют с позиций защиты национальных интересов и военного потенциала, избавление от влияния США и выхода из НАТО", – говорится в заявлении RLI.

Отмечается, что "неспособность Кремля политически влиять на принятие решений в НАТО приводит к попыткам организовать показательные митинги "солидарности", задуманные по аналогии с теми, что проводились коммунистической Москвой во времена Холодной войны".

По данным источников аналитиков в Москве, в рамках усилий по организации пророссийских митингов наблюдается тенденция к организации демонстраций и пикетов у военных баз США. Еще один вариант – собрать толпы возле других объектов военной инфраструктуры союзников по НАТО, где занимаются подготовкой украинских военнослужащих.

При этом, аналитики считают, что подобные операции российских властей предоставляют уникальную возможность разоблачить агентуру РФ и связанные с ней организации.

По данным RLI, кроме запланированных на февраль акций в Великобритании, с 16 по 18 февраля российские спецслужбы проведут аналогичные митинги и в Португалии. Организатором события выступает "Португальский совет мира и сотрудничества", который является правопреемником прокоммунистической организации "Движение за мир в Португалии", лидер которой – Мария Ильда да Коста Фигейред – является членом ЦК "Коммунистической партии Португалии" еще с советских времен.

"Организаторы акций будут требовать прекращения боевых действий в Украине, возобновления прямого политического диалога с Москвой, отказа от санкционной политики, а также потребуют от правительства Португалии прекратить предоставление военной помощи Украине", – отмечают аналитики.

Митинг планируется и в Германии. 18 февраля в Мюнхене намерены провести демонстрацию под лозунгом "Переговоры вместо стрельбы". Организатором митинга выступает "Общественная инициатива против проведения конференции НАТО по безопасности".

Аналитики утверждают, что в акциях примут участие пророссийские активисты, которые приезжали на оккупированные территории Украины или принимали участие в пропагандистских акциях в РФ как журналисты или члены общественных организаций. Кроме того, ряд этих акций непосредственно поддерживается правопопулистской политической партией "Альтернатива для Германии", представителей которой подозревают в получении финансовой поддержки со стороны России, активном сотрудничестве с российскими дипломатами в Германии и членами пророссийских иностранных организаций.

В то же время 26 февраля должен состояться митинг возле базы НАТО в Рамштайне под лозунгом "Остановим экспорт оружия НАТО в Украину с целью предотвратить Третью мировую войну".

Российские провокации за рубежом

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует осуществить госпереворот в Молдове. Для этого Москва может использовать протесты "оппозиции", привлекая к ним людей с военной подготовкой, а также граждан РФ, Беларуси, балканских стран.

В то же время бывшие сотрудники британской разведки заявили, что Великобритания в настоящее время является главной целью для России, и она будет делать все возможное, чтобы "получить доступ к людям и использовать агентов в нужных местах".

Кроме того, российские спецслужбы организовали операцию по дестабилизации ситуации в Швеции с целью помешать стране присоединиться к НАТО. Речь идет о скандале, когда лидер партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег экземпляр Корана у посольства Турции в Стокгольме.

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