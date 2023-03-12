Российские пропагандисты уже докладывают о первых столкновениях граждан с полицией.

Пророссийские силы Молдовы вышли 12 марта на протесты в центр Кишинева. С собой митингующие, преимущественно пенсионного возраста, взяли плакаты с критикой действующей власти и православные иконы.

На митинг вышла известные в стране симпатики России - партия "Шор". Как пишет Newsmaker, участники акции требуют, чтобы власть компенсировала их счета.

В перерыве между выступлениями отдельных лиц с импровизированной сцены толпа выкрикивает: "Нет диктатуре".

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В конце митингующие намерены дойти до здания парламента, перед тем обойдя несколько улиц.

Российские пропагандисты из "ТАСС" уже докладывают о первых столкновениях граждан с полицией.

Newsmaker отмечает, что от участия в акциях отказались партия PACE и ассоциация силовых органов Scutul Poporului. Это произошло, когда власти 11 марта предупредили о возможных массовых беспорядках во время протестов. Несколько улиц частично перекрыты.

ОБНОВЛЕНО 15:36. Как пишут СМИ, протестующие поставили ультиматум правительству Санду: до 13:00 13 марта власти должны решить вопрос компенсациями счетов за энергоресурсы в зимний период. Какие действия предпримут митингующие дальше, в случае, если эти требования не будут выполнены – в резолюции пророссийских сил не сообщается.

ОБНОВЛЕНО 15:44. Организаторы со сцены заявили о завершении сегодняшних митингов. Вместе с тем журналисты сообщают, что протест "застопорился". Происходят столкновения отдельных протестующих со стражами порядка.

В октябре 2022 года партия "Шор" была внесена в санкционный список США как движение, связанное с Иларом Шором, попавшим под санкции США за организацию беспорядков с целью подорвать демократическое развитие Молдовы.

Ситуация в Молдове – интерес России в протестах против Санду

Накануне телеканал CNN со ссылкой на данные американской разведки писал, что связанные с Россией лица пытаются спровоцировать восстание против правительства Молдавии.

Об этом ранее заявляла и украинская разведка, передавшая эти данные правительству Майи Санду.

По мнению Штатов, Россия работает над ослаблением молдавского правительства, которое стремится к более тесным связям с Евросоюзом. Также они видят признаки того, что российские деятели, связанные с правительством, могут учить антиправительственных демонстрантов в Молдове.

Москва также работает над распространением дезинформации о всеобщей стабильности Молдовы. Например, недавно Минобороны РФ распространило ложь о якобы намерении Украины вторгнуться в оккупированное Россией Приднестровье.

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