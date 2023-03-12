Пострадавшему воину необходима операция.

В немецком Франкфурте охранник гостиницы кавказской национальности избил украинского военного, который приехал на реабилитацию после ранения и зашел в гостиничный бар в форме Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Новинарня со ссылкой на комментарий генерального консула Украины Вадима Костюка, украинский воин после избиения попал в госпиталь с поломанной челюстью и сотрясением мозга. Сейчас ему необходима операция.

"По нашей информации, в пятницу вечером наш военный зашел в униформе в бар отеля. После нескольких замечаний со стороны персонала и охраны отеля относительно несоответствия его дрескоду, произошла языковая перепалка, а затем драка после попытки со стороны охраны (представитель народов Кавказа) вывести нашего бойца. В результате инцидента у нашего гражданина-перелом челюсти и сотрясение мозга. Полицией зафиксирован этот факт", - рассказал генконсул.

Костюк отметил, что полиция предоставит более подробную информацию уже с понедельника. Консульство поможет с переводом при подготовке к операции на челюсти и поможет с подачей заявления в полицию и поиском адвоката. Кроме того, в ведомстве сказали, что попытаются получить в полиции видеозаписи из бара, где произошел инцидент.

Также ведомство занимается выяснением норм законодательства двух стран относительно ношения военной формы одежды украинскими военнослужащими за рубежом и посещения в ней подобных заведений. По предварительной информации, в Германии для ношения военной формы вне службы необходимо получить специальное разрешение, а иностранцам разрешено ее носить во время совместных учений, прохождения стажировок и в других случаях, предусмотренных отдельным двусторонним соглашением. Украина с Германией такое соглашение не заключала.

Как сообщили в Facebook-сообществе "Украинцы во Франкфурте-на-Майне", инцидент произошел в отеле Roomers. Злоумышленником оказался 23-летний чеченец. У пострадавшего воина также сломан нос, повреждение зубов и многочисленные гематомы.

Антиукраинские инциденты в Германии

Довольно часто россияне в ФРГ негативно относятся к украинцам и поддержке Украины. В частности, скандальная россиянка Елена Колбасникова организовала митинги против поддержки Украины. На один из таких пришло 2 тысяч россиян. Там они организовали сбор средств для поддержки якобы "сепаратистских сил" на Донбассе. Сама Елена Колбасникова начала рассказывать бред российской пропаганды о том, что армия РФ якобы защищает русскоязычное население Донбасса.

Кроме того, берлинский ресторан Gasthaus Krombach попал в громкий скандал из-за позорной антиукраинской рекламы. В ролике украинского президента Владимира Зеленского и граждан называют "свиньями", которым якобы нужно прекратить финансово помогать.

Зашквариваются и украинцы в Германии. В частности, 40-летний гражданин Украины, который ранее расклеивал по Германии Z-символы, уничтожил плакат с изображением украинских беженок в восточногерманском Потсдаме.

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