По мнению президента, к гражданам РФ не стоит обращаться вообще.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не стоит обращаться к россиянам, ведь смерти мирных украинцев - праздник для них.

Комментируя радость россиян от смертей украинцев в авторском документальном проекте "Рік" Дмитрия Комарова, Зеленский сравнил их со стеной.

"К сожалению, они не слышат. Это стена, а то, что после смерти наших людей они аплодируют вместо того, чтобы плакать, это, конечно,колоссальная трагедия", – ответил Зеленский.

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Последние заявления Зеленский о РФ и режиме Путина

В фильме Дмитрия Комарова президент также ответил, как в Российской Федерации рухнет режим Владимира Путина. По его убеждению, у России точно будет момент, когда хрупкость режима Путина будет ощущаться внутри страны.

"Тогда хищники съедят хищника. Им нужна будет причина, они вспомнят слова Зеленского, еще кого-то. Они найдут причину убить убийцу", — сказал украинский лидер.

Кроме того, во время пресс-конфереции в годовщину полномасштабного вторжения РФ президент заявил, что ему безразлично на судьбу России после войны.

"А что будет тогда с Россией? Честно - мне все равно. Я считаю, что у них есть свое государство, они должны думать о своем государстве. И если бы они думали о своем государстве, то не было бы войны", - сказал он.

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