Президент заявил, что россияне сами выбрали Путина и должны нести за это ответственность.

Президент Владимир Зеленский призвал западные страны запретить въезд для всех российским граждан, чтобы остановить аннексию территорий Украины.

Об этом идет речь в его интервью The Washington Post.

По словам украинского лидера, "самые важные санкции - это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю". Глава государства подчеркнул, что россияне должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию".

Критики подобных мер утверждают, что запрет на въезд для всех россиян несправедливо скажется на тех, кто покинул страну из-за несогласия с действиями президента РФ Владимира Путина. Однако Зеленский уверяет, что эти различия не имеют значения: "Все россияне… пусть едут в Россию".

"Тогда они поймут. Они говорят: "Эта (война - УНИАН) не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?" Может. Население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него. Разве вы не хотите этой изоляции? Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там. Это единственный способ повлиять на Путина", – подытожил президент.

Напомним, ранее в Еврокомиссии рассказали, могут ли полностью запретить выдачу виз россиянам.

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