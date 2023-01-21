Политик собрался "повторить победу" 1812-го.

Заместитель главы Совета Безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что полномасштабная захватническая война, развязанная россиянами против Украины в 2022 году, – "новая Отечественная".

Так Медведев прокомментировал последние заявления главного дипломата ЕС Жозепа Борреля о необходимости наращивания военной помощи Украине. Он в духе российской пропаганды назвал украинцев нацистами и помечтал вслух и грядущей победе.

"Молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провёл аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м", – цинично заявил российский политик в своем Telegram.

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Медведев сослался на заявление Борреля, прозвучавшее на форуме Nueva Economia Forum в Мадриде. Как пишет испанское издание Europa Press, во время своего выступления верховный представитель ЕС по внешней политике призвал страны мира оказывать военную поддержку Украине, подчеркнув, что Россия еще не проиграла.

"Россия великая страна, великая нация, которая привыкла бороться до конца, почти проигрывая, а потом восстанавливаясь. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее вооруженные силы некомпетентны. До сих пор она проигрывала войну, но у нее еще есть огромные силы и возможности продолжать", – заявил Боррель и упомянул времена Наполеона и Гитлера.

Дискуссия Борреля и Лаврова о параллелях между войной в Украине и Второй мировой войной

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров оскандалился, заявив, что политика США в отношении России похожа на политику Адольфа Гитлера в отношении евреев. Он также добавил, что Запад якобы собирается "окончательно решить "русский вопрос". Это заявление вызвало бурную реакцию среди европейских дипломатов, негативно отреагировал и Израиль.

Жозеп Боррель, в частности, заявид, что эти заявления Лаврова "совершенно неуместны".

"Последние комментарии российского министра иностранных дел Лаврова с обвинением "Запада" в стремлении "окончательного решения" для России являются совершенно неуместными, неуважительными и презирают память шести миллионов еврейского народа и других жертв, которых систематически убивали во время Холокоста. Это дополняет предыдущие антисемитские замечания министра Лаврова", - сказал Боррель.

Он также добавил, что "не существует параллелей между преступлениями нацистской Германии и международной помощью для Украины в защите ее территории и народа против неоправданной агрессии".

"Россия совершила вторжение в суверенную соседнюю страну, делает мишенью и убивает гражданских на ежедневной основе, с заявленной целью уничтожить страну и украинскую нацию", – заявил Боррель.

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