Глава МИД РФ сравнил россиян, ведущих захватническую войну, с миллионами евреев, убитыми нацистами во время Холокоста.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров презирает память о Холокосте и манипулирует правдой с целью оправдания преступлений РФ против Украины.

Об этом говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

Высокий представитель ЕС отметил, что современная Европа была построена на пепелище Холокоста, который стал знаменательным и ужасным наследием европейской истории. Боррель добавил, что по этой причине на следующей неделе будет отмечаться ежегодный Международный день памяти жертв Холокоста.

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"Последние комментарии российского министра иностранных дел Лаврова с обвинением "Запада" в стремлении "окончательного решения" для России совершенно неуместными, неуважительными и презирают память шести миллионов еврейского народа и других жертв, которых систематически убивали во время Холокоста. Это дополняет предыдущие антисемитские замечания министра Лаврова", - сказал Боррель.

Как отметил европейский топ-дипломат, "манипуляции истиной со стороны российского режима с целью оправдания их незаконной агрессивной войны против Украины достигли еще одного неприемлемого и жалкого низкого уровня".

"Не существует параллелей между преступлениями нацистской Германии и международной помощью для Украины в защите ее территории и народа против неоправданной агрессии. Россия совершила вторжение в суверенную соседнюю страну, делает мишенью и убивает гражданских на ежедневной основе, с заявленной целью уничтожить страну и украинскую нацию", - заявил Боррель.

Он добавил, что отрицание Холокоста, перекручивание и искажение фактов противоречит праву и ценностям ЕС.

"ЕС взял безоговорочное обязательство обеспечивать, чтобы такие зверства никогда снова не повторялись", - заявил Боррель.

Заявления Лаврова о евреях и Холокосте: подробности

На днях глава МИД России выступил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Он сравнил действия США и их европейских союзников с действиями Гитлера, а русских - с евреями.

Европейский еврейский конгресс выразил свое потрясение и беспокойство комментариями министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который сравнил поддержку западными правительствами Украины с гитлеровским "окончательным решением".