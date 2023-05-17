Россию ожидает гражданская война и распад, считает эксперт.

После поражения в войне против Украины Россия развалится на несколько государств. Об этом заявил журналист и социолог Игорь Яковенко.

По его мнению, после освобождения Крыма украинской армией для россиян неизбежность поражения станет очевидной, что скажется на боевом духе оккупационных войск – солдаты просто начнут массово дезертировать. Одновременно Кремль утратит поддержку силовиков – Росгвардии, ФСБ и Федеральной службы охраны.

"Вот три структуры, на штыках которых держится путинский режим. Это очень сильные и самостоятельные структуры. Я думаю, что в их составе может произойти обрушение поддержки Путина и тогда страна свалится в смуту", – считает Яковенко.

Эксперт отмечает, что это не будет простая смена одного диктатора на другого, потому что персоналистские режимы так не работают. Например, личные связи руководителя Чечни Рамзана Кадырова с Владимиром Путиным не могут быть автоматически "унаследованы" тем, кто придет после.

"Именно поэтому после смерти диктаторов рушились фашистские режимы – что франкистский (в Испании – УНИАН), что салазаровский (в Португалии – УНИАН). Не было преемников, а была демократия. Но в данном случае, я думаю, будет не демократия, а будет просто развал России. Это будет мафиозная война, смута, в результате которой Россия просто перестанет существовать как единое государство", – полагает эксперт.

Россия после Путина – прогнозы

Участник обороны Мариуполя, офицер-"азовец" Илья Самойленко полагает, что возможное убийство Владимира Путина никак не повлияет на саму Россию. По его мнению суть России заключается не в персоне диктатора, и не в национальной идее, а в постоянном усилении и территориальном расширении государства.

Немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке считает, что после смерти Владимира Путина мирного перехода власти в России не будет – в стране уничтожены демократические институты. Рёпке считает, что после Путина начнется открытая схватка между элитами, возможно в формате гражданской войны разной степени интенсивности.

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