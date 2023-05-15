У россиян нет национальной идеи, но есть государственная, отметил украинский воин.

Участник обороны Мариуполя, офицер-"азовец" Илья Самойленко (позывной "Гендальф") полагает, что убийство российского диктатора Владимира Путина никак не повлияет на РФ.

Украинский журналист Дмитрий Гордон во время интервью спросил у воина: "Что если Путина убьют, например, завтра?". На этот вопрос собеседник ответил так: "То ничего не изменится".

"…Россия - это не про лидеров, Россия - это не про народ, про население, про общество. Россия - это про систему и государство. У них нет национальной идеи, у них есть государственная идея. И это было всегда. То есть, это империя, целью которой является экспансия. И, если не получается экспансия, то приходит террор", - полагает "Гендальф".

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Ситуация в РФ во время войны против Украины - что нужно знать

После того, как Россия потерпела целый ряд сокрушительных поражений на украинской земле и потеряла очень много своих пособников, по мнению экспертов, под Владимиром Путиным "шатается президентское кресло".

По прогнозу российского оппозиционера, полковника Федеральной службы безопасности РФ Геннадия Гудкова, что диктатор может стать жертвой своих же подчиненных - главы Минобороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВС России Валерия Герасимова.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж говорил, что в РФ недовольные властью будут активно работать против режима Путина, когда тот явно будет ослаблен.

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