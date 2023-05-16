Эксперт отметил, что эти процессы не означают, что россияне начнут выводить свои войска с территории Украины.

Российское руководство существенно недооценило способность Вооруженных сил Украины сопротивляться оккупантам и переоценило возможности своей армии. В России уже начали готовиться к поражению в развязанной против Украины войне и ищут виновного.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Ошибочные "расчеты" Кремля стали результатом деградации аналитических возможностей практически всех силовых структур, которые подавали информацию высшему военно-политическому руководству РФ.

"Речь идет об аналитических отделах министерства обороны РФ, ГУ ГШ ВС РФ, то есть ГРУ, аналитический отдел ФСБ, Служба внешней разведки РФ и тому подобное, и подотделах. То есть там на самом деле большой пакет данных собирается разными отделами. И в результате в какой-то момент они стали давать аналитические свои записки с большим количеством пропагандистских элементов", – объяснил обозреватель.

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По словам Коваленко, они стали жертвой своей же пропаганды. В России перестали адекватно оценивать ситуацию и начали верить в возможность захвата Киева "за три дня".

"Или они действительно верили в то, что они могут захватить фактически более 50% территории Украины за неделю. Это правда, у них действительно была в это вера. Но по мере того, как они втянулись в эту полномасштабную войну, они ее уже просто не могут остановить, повернуть назад хотя бы по одной простой причине – тогда внутренне расшатается внутренняя ситуация. Возникает вопрос – а зачем это все было нужно? Зачем вы это все начинали?" – добавил эксперт.

В России уже начали искать виновного в поражении в войне в Украине. Обвинить в неудачах, по мнению Коваленко, могут "руководителей" так называемых "ЛНР" и "ДНР", к примеру – того же Пушилина.

"Кстати, такие намеки уже звучат на их телевидении, что это их поставили в такое неудобное положение именно эти персонажи, ввели их в сомнение, дали им какую-то неверную информацию относительно угроз, и они вынуждены были защищать русскоязычное население Донбасса, ссылаясь именно на эти ложные заявления того же самого Пушилина. И в российской информационной среде сейчас проявляются такие моменты. Но это еще не значит, что они под это будут выводить свои войска с территории Украины. Нет, они просто готовятся к поражению в войне, и они готовятся искать тех козлов отпущения, на которых будут повешены эти все обвинения и вообще, на которых можно будет это все спихнуть, это поражение", – резюмировал он.

Россияне готовятся к поражению в Украине: что известно

Президент Украины Владимир Зеленски считает, что российские оккупанты уже проиграли войну против Украины в своих мыслях и внутренне готовы к поражению. В этом контексте глава государства отметил необходимость продолжения давления на российских захватчиков.

Кроме того, в России разработали новую методичку о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Пропагандистам запретили говорить, что операция украинских военных будет провальной. Зато российские провластные медиа должны акцентировать внимание на том, что Украина получает мощную поддержку от западных партнеров.

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