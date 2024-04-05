Там базируются бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

В ночь на пятницу, 5 апреля, громкие взрывы прогремели в Морозовске Ростовской области. Там расположен военный аэродром оккупантов.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, Морозовск якобы атаковали 40 беспилотников. В результате атаки была повреждена электроподстанция. О пострадавших не сообщается.

Российское Минобороны утром отчиталось об уничтожении 44 беспилотников над Ростовской областью.

Тем временем очевидцы публикуют видеоролики, на которых видны яркие вспышки в Морозовске и слышны взрывы вблизи военных объектов. Там расположен военный аэродром с бомбардировщиками Су-24, Су-24М, Су-34.

Атаки на аэродромы РФ 5 апреля

Как сообщал УНИАН, в российском Ейске, что в Краснодарском крае, в ночь на 5 апреля прогремело более 10 взрывов. Там расположен военный аэродром оккупантов.

Кроме громких "хлопков" также был слышен звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и Военного городка. Официальной информации пока не было.

Также ночью в российском Энгельсе Саратовской области прогремели мощные взрывы. Как сообщают местные паблики, в городе были слышны звуки взрывов. Они были настолько мощными, что сработала сигнализация в автомобилях. Жители города в чатах пишут, что от взрывов "дрожат окна".

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