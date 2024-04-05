Также был слышен звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и Военного городка.

В российском Ейске, что в Краснодарском крае, в ночь на 5 апреля прогремело более 10 взрывов. Там расположен военный аэродром оккупантов.

Как пишет прокремлевский канал SHOT, над городом активно в течение ночи работала российская ПВО. По словам очевидцев, все началось около 3 часов ночи.

"Кроме громких "хлопков" также был слышен звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и Военного городка. Официальной информации пока не было", - пишет канал.

Видео дня

Затем так называемая власть решила успокоить россиян и заявила, что россияне якобы отбили атаку, а никаких разрушений нет.

"ВС РФ предотвратили попытку террористической атаки на Ейский район, разрушений на территории нет", - сообщил глава района Роман Бублик, цитирует SHOT.

"Хлопки" в Ейске

В феврале 2023 года также сообщалось о взрывах в Ейске Краснодарского края России. Отмечалось, что их слышали в районе аэродрома.

Была информация о сбитии беспилотника, некоторые предполагали, что аэродром атаковали ракетами. Власти российского города заявили, что там проводят "военно-тактические учения". После этого спутники Planet Labs зафиксировали последствия пожара на территории полигона ПВО, находящегося к западу от аэродрома в Ейске.

В июле сообщалось о крушении российского штрумовика в Краснодарском крае. Российские Telegram-каналы писали, что у самолета мог отказать двигатель. Пилот успел катапультироваться, его эвакуировали, но не смогли спасти.

Вас также могут заинтересовать новости: