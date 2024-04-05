Очевидцы сообщают, что взрывов было несколько, в городе раздавался сигнал воздушной тревоги.

В ночь на 5 мая в российском Энгельсе Саратовской области прогремели мощные взрывы.

Как сообщают местные паблики, в городе были слышны звуки взрывов. Они были настолько мощными, что сработала сигнализация в автомобилях. Жители города в чатах пишут, что он взрывов "дрожат окна".

Комментарии очевидцев

Момент одного из взрывов зафиксировала камера видеонаблюдения вблизи одного из подъездов. На видео слышно громкий взрыв, а затем сработала автомобильная сигнализация.

Видео дня

Напомним, что вблизи города Энгельс находится военный аэродром. Именно оттуда российские оккупанты поднимают свою стратегическую авиацию для обстрела украинских городов.

Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости" со ссылкой на губернатора Саратовской области, в Энгельсе якобы ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, по предварительным данным, нет.

Удары по российским аэродромам

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 марта неизвестные беспилотники атаковали военный аэродром в городе Энгельс Саратовской области России.

Источники УНИАН подтвердили, что за этой атакой стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечает военный эксперт Иван Ступак, российские источники утверждают, что произошла повторная детонация, а это свидетельствует о том, что "прилет был удачным и точным".

В то же время OSINT-расследователь с ником MT Anderson на спутниковых фотографиях военного аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области РФ не нашел следов повреждений от атаки дронов.

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